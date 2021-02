Le vietano di leggere la lettera di addio al funerale del nonno: “Discriminata perché celebrante laica”



Censurata dalla curia locale poiché è una celebrante laica. Luisa Bàmbina non ha potuto leggere in chiesa la lettera che aveva preparato per il funerale del nonno.”Lotto da sempre contro le discriminazioni e non voglio che ciò che mi è accaduto possa ripetersi”. La denuncia della donna siciliana, 35 anni, ha fatto il giro del web in pochi giorni.

