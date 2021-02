Lecce, bambina di 11 anni azzannata alla gola da un lupo cecoslovacco



Una bambina di undici anni è stata azzannata alla gola da un cane, un lupo cecoslovacco, mentre si trovava nella casa di campagna di amici di famiglia, in Salento. La bimba è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso, fortunatamente non è in pericolo di vita.

