Leonardo Lamacchia di Amici 20 pesava 110 kg: “Nella mia testa quel peso esiste ancora”



Leonardo Lamacchia, uno dei concorrenti più apprezzati di Amici 20, ha subito una profonda trasformazione fisica. La rivelazione a cuore aperto durante questo periodo di crisi di risultati: “Avevo tantissimi chili in più, adesso sono 30 kg in meno. Quando mi guardavo allo specchio non ero me stesso”.

Continua a leggere



Leonardo Lamacchia, uno dei concorrenti più apprezzati di Amici 20, ha subito una profonda trasformazione fisica. La rivelazione a cuore aperto durante questo periodo di crisi di risultati: “Avevo tantissimi chili in più, adesso sono 30 kg in meno. Quando mi guardavo allo specchio non ero me stesso”.

Continua a leggere

Continua a leggere