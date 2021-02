L’ex direttore dell’Ema: “Non dare il vaccino AstraZeneca agli under 55 costerà molte vite”



Kent Woods, ex direttore dell’Ema, in un’intervista critica la scelta di alcuni Paesi europei, tra cui anche l’Italia, di non somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca alle persone con meno di 55 o 65 anni: “La decisione di molti Paesi di limitare il vaccino AstraZeneca entro i 65 anni è incomprensibile e costerà vite umane”.

