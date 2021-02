Liguria, Toscana, Abruzzo e provincia autonoma di Trento arancioni: cosa si può fare e cosa no



Liguria, Toscana, Abruzzo e la provincia autonoma di Trento da questa mattina sono in zona arancione mentre da domani, 15 gennaio, la Sicilia passerà in giallo. L’Italia, in seguito all’ultimo monitoraggio dell’andamento dell’epidemia, torna quindi a cambiare colore. La priorità ora è evitare che la variante inglese diventi prevalente nel nostro paese.

