Liliana Stefanotto uccisa dopo aver denunciato il compagno



Aveva denunciato il suo compagno per violenza di genere, ma invece che in cella, dove avrebbe dovuto essere dopo la richiesta di detenzione preventiva, lui era libero. I giudici avevano ritenuto di lasciarlo in libertà in attesa del processo, così Ignacio Emilio Aldeco ha massacrato la compagna, Liliana Stefanotto, di Reggio Emilia. I fatti sono accaduti a Villa Maria, in Argentina.

