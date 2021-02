L’Inps toglie indennità per errore a un’insegnante. La Corte Ue dei Diritti Umani: “Risarcitela”



La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver imposto ad Amelia Casarin di rimborsare le somme che l’Inps le ha dato per errore, e ha stabilito che lo Stato dovrà risarcirle l’intero ammontare, circa 14 mila euro, le spese legali, e 8 mila euro per danni morali.

Continua a leggere



La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver imposto ad Amelia Casarin di rimborsare le somme che l’Inps le ha dato per errore, e ha stabilito che lo Stato dovrà risarcirle l’intero ammontare, circa 14 mila euro, le spese legali, e 8 mila euro per danni morali.

Continua a leggere

Continua a leggere