L’Iss dice che la variante inglese del Covid non sembra infettare in modo particolare i bambini



Le varianti del Covid colpiscono in maniera particolare i bambini? Risponde l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in un aggiornamento delle Faq sul tema: “Ci sono ancora molti studi in corso, ma al momento non sembra che la variante inglese abbia come target specifico i bambini, non li infetta in maniera particolare rispetto agli altri”.

