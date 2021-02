L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 febbraio 2021: via libera alle emozioni di Pesci e Cancro



L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 febbraio vedrà un’importante virata verso il sentimentalismo: anche Venere infatti entra nel segno dei Pesci, noto romanticone. Infine il 27 febbraio troviamo la Luna piena dove tra Vergine e Pesci ci si scambia i ruoli, come a far comprendere anche a chi usa solamente la meccanica che invece le emozioni profonde hanno bisogno di ben altro per essere comprese.

Continua a leggere



L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 febbraio vedrà un’importante virata verso il sentimentalismo: anche Venere infatti entra nel segno dei Pesci, noto romanticone. Infine il 27 febbraio troviamo la Luna piena dove tra Vergine e Pesci ci si scambia i ruoli, come a far comprendere anche a chi usa solamente la meccanica che invece le emozioni profonde hanno bisogno di ben altro per essere comprese.

Continua a leggere

Continua a leggere