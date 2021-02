L’oroscopo di oggi 2 febbraio 2021: Bilancia e Gemelli emotivoni



Nell’oroscopo di oggi, martedì 2 febbraio 2021, sia la Luna che la Venere si troveranno nei segni d’aria. Luna in Bilancia e Venere in Acquario. Quindi, benché l’Acquario non sia da annoverare tra i segni più emotivi e sdolcinati, tuttavia oggi e domani si prevedono grandi turbolenze emozionali nei segni d’aria.

