L’oroscopo di oggi 8 febbraio 2021: risolutezza per Acquario e Capricorno



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, Saturno, pianeta del mettersi alla prova ma anche della grande determinazione, sembra dominare il cielo astrologico. La Luna infatti si trova nel segno del capricorno mentre Venere in acquario è come la carne nell’hamburger abbracciata dalle due fette di pane: Saturno e Giove. I sentimenti quindi non saranno particolarmente sdolcinati ma di certo risoluti e progettuali.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, Saturno, pianeta del mettersi alla prova ma anche della grande determinazione, sembra dominare il cielo astrologico. La Luna infatti si trova nel segno del capricorno mentre Venere in acquario è come la carne nell’hamburger abbracciata dalle due fette di pane: Saturno e Giove. I sentimenti quindi non saranno particolarmente sdolcinati ma di certo risoluti e progettuali.

Continua a leggere

Continua a leggere