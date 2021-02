L’oroscopo di oggi 9 febbraio 2021: grande passione per Vergine e Capricorno



L’oroscopo di oggi, il 9 febbraio 2021, vede la Luna nel segno del Capricorno ronzare attorno a Plutone. Luna e Plutone sono due pianeti che hanno entrambi a che vedere con la nostra parte subconscia, intima e distintiva. La Luna però ha una modalità decisamente più dolce e femminile mentre Plutone non bada all’etichetta e si tuffa nella nostra parte più viscerale e nascosta. Questo connubio sarà perfetto per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in discussione davvero.

