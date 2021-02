Luca a 6 anni non parla e non mangia: “Grave forma di SMA, servono 2 milioni di euro per curarlo”



Gara di solidarietà in tutta Italia per il piccolo Luca, quasi 6 anni di Milazzo, affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più grave, da quando aveva sei mesi di vita. Da qualche tempo è stata scoperta una nuova terapia per curarlo attraverso un farmaco che è costosissimo e che in Italia, a differenza del resto d’Europa, può essere somministrato solo ai bimbi di età inferiore ai sei mesi di vita. L’appello del papà Giuseppe a Fanpage.it: “Non c’è più tempo. Noi ci stiamo provando, Luca si merita questa possibilità e noi come genitori vogliamo dargliela. Aiutateci”.

Continua a leggere



Gara di solidarietà in tutta Italia per il piccolo Luca, quasi 6 anni di Milazzo, affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più grave, da quando aveva sei mesi di vita. Da qualche tempo è stata scoperta una nuova terapia per curarlo attraverso un farmaco che è costosissimo e che in Italia, a differenza del resto d’Europa, può essere somministrato solo ai bimbi di età inferiore ai sei mesi di vita. L’appello del papà Giuseppe a Fanpage.it: “Non c’è più tempo. Noi ci stiamo provando, Luca si merita questa possibilità e noi come genitori vogliamo dargliela. Aiutateci”.

Continua a leggere

Continua a leggere