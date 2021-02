Maltempo, allerta meteo per temporali e vento forte venerdì 12 febbraio: le regioni a rischio



Freddo e neve per la giornata di venerdì 11 febbraio sull’Italia dove nelle prossime ore il maltempo imperveserà prima sulle regioni settentrionali e poi anche quelle centro meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse lanciando una allerta arancione per il Lazio e un allerta gialla per tre regioni.

c.

Continua a leggere



Freddo e neve per la giornata di venerdì 11 febbraio sull’Italia dove nelle prossime ore il maltempo imperveserà prima sulle regioni settentrionali e poi anche quelle centro meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse lanciando una allerta arancione per il Lazio e un allerta gialla per tre regioni.

c.

Continua a leggere

Continua a leggere