Maltempo, Burian ha investito l’Italia: neve al centro-sud, temperature siberiane al nord



Nel giro di pochi giorni si è passati da temperature quasi primaverili al gelo: abbondanti nevicate si sono abbattute su Puglia, Marche, Umbria, Abruzzo, venti e piogge in Campania e Toscana. Al nord temperature gelide in Veneto e Trentino Alto Adige, dove sono stati toccati i 28 gradi sotto zero.

