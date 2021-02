Manifesti funebri durante unione civile gay a Cesena, condannato ex leader di Forza Nuova



L’uomo, Mirco Ottaviani, è stato è stato condannato dal Tribunale di Forlì per diffamazione aggravata e dovrà ora sborsare 1.000 euro di multa e i ulteriori 1.500 euro di danni all’Arcigay Rimini. “Questi soldi saranno usati per campagne di sensibilizzazione e per finanziare il prossimo Summer Pride” fanno sapere dall’arcigay.

