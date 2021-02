Manuel Careddu massacrato dal branco, confermate le condanne per gli assassini



Confermate in appello le condanne agli imputati per l’omicidio di Manuel Careddu, il 18enne massacrato al lago Omodeo, in Sardegna, nel 2018. Ergastolo per Christian Fodde, 30 anni per Riccardo Carta e 16 anni e otto mesi per Matteo Sanna. “Una sconfitta per tutti – ha commentato l’avvocato Gianfranco Piscitelli, legale della famiglia Careddu – Manuel non sarà mai più tra noi “.

