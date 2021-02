Marilyn Manson antisemita e razzista secondo Evan Rachel Wood: “Mi chiamava ebrea, faceva svastiche”



L’attrice rivolge nuove accuse contro il cantante. Dopo il post sui presunti abusi che ha suscitato un vero terremoto e mandato in crisi la carriera di Manson, la Wood stavolta insinua che l’ex compagna sia razzista e antisemita: “Sono stata chiamata “ebrea” in modo dispregiativo. Ho sentito la parola con la N più e più volte. Non sono mai stata più spaventata in vita mia”.

