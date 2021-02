Martedì parte somministrazione vaccino anti-Covid a under 55



Prevista martedì 9 febbraio, salvo imprevisti, l’inizio della campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Il farmaco arriverà per la prima volta domani in Italia e lunedì dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione.

