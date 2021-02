Martina Pinto ha sposato Alessandro Poggi, le nozze a sorpresa dell’attrice in trattoria



L’attrice e influencer Martina Pinto ha sposato il compagno Alessandro Poggi. Matrimonio a sorpresa celebrato a Roma per l’attrice e influencer che, dopo la cerimonia romantica, ha proseguito la giornata in trattoria. Martina e Alessandro sono in attesa della loro prima figlia, una bambina che nascerà tra qualche mese.

Continua a leggere



L’attrice e influencer Martina Pinto ha sposato il compagno Alessandro Poggi. Matrimonio a sorpresa celebrato a Roma per l’attrice e influencer che, dopo la cerimonia romantica, ha proseguito la giornata in trattoria. Martina e Alessandro sono in attesa della loro prima figlia, una bambina che nascerà tra qualche mese.

Continua a leggere

Continua a leggere