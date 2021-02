Martina Sebastiani di Temptation Island è incinta, il video dell’ecografia



Bebè in arrivo per la ex protagonista di Temptation Island 2018, che insieme al compagno annuncia di essere in dolce attesa. Martina Sebastiani partecipò al programma estivo di Canale 5 con l’allora fidanzato Gianpaolo Quarta e fece parlare per il falò di confronto in cui scambiò il suo nome con quello del tentatore Andrea Dal Corso.

