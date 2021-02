Massa, 91enne cede il suo vaccino alla madre di un ragazzo disabile: “Prenda il mio posto”



Ha letto sul quotidiano LaNazione l’appello di mamma Cinzia e papà Valerio che chiedevano alla regione Toscana di includere anche i genitori di figli disabili tra coloro che hanno diritto prioritario al vaccino anti-Covid in modo da proteggerli, e così, il 91enne Giovanni, ha deciso di cedere il suo vaccino alla donna. “Vaccinate lei che non può ammalarsi, e non può permettersi di portare il virus in casa – le parole dell’anziano autore del generoso gesto – io ho 91 anni, credo proprio di essere meno utile”

