Matera, picchia la moglie e le figlie di 6 e 14 anni: arrestato



Un altra denuncia per violenza domestica ha portato all’arresto di un quarantaquattrenne a Matera. L’accusa è quella di aver picchiato la moglie e le due figlie di sei e quattordici anni. Rintracciato presso la propria abitazione dai carabinieri di Matera, il quarantaquattrenne è stato scortato in caserma da dove, al termine delle operazioni, è stato trasferito in carcere a Matera.

