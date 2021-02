Messina, furbetti del reddito di cittadinanza: anche avvocati, imprenditori e trafficanti di droga



La guarda di finanza di Messina ha scoperto 175 persone, i cosiddetti furbetti del Reddito di cittadinanza, che avrebbero beneficiato del sussidio pur non essendo in possesso dei requisiti previsti. Una frode per oltre un milione di euro che vede coinvolti anche avvocati, imprenditori e trafficanti di droga.

