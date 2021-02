Messina, uccide il fratello e lo getta dal balcone per simulare incidente: arrestato 25enne



Era stato proprio il 25enne a denunciare il ritrovamento del corpo senza vita del fratello ma la sua ricostruzione non aveva mai convinto gli inquirenti. Per gli investigatori in realtà sarebbe stato lui ad ucciderlo probabilmente con un violento colpo contundente alla testa, simulando poi la caduta da un’altezza di cinque metri dal balcone di casa nella contrada messinese di Femminamorta.

Continua a leggere



Era stato proprio il 25enne a denunciare il ritrovamento del corpo senza vita del fratello ma la sua ricostruzione non aveva mai convinto gli inquirenti. Per gli investigatori in realtà sarebbe stato lui ad ucciderlo probabilmente con un violento colpo contundente alla testa, simulando poi la caduta da un’altezza di cinque metri dal balcone di casa nella contrada messinese di Femminamorta.

Continua a leggere

Continua a leggere