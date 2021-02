Minacce di morte dai no vax all’infettivologo Bassetti, la polizia lo mette sotto vigilanza



Il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti è stato vittima di una serie di insulti e minacce di morte per le sue posizioni sul vaccino anti Covid, per questo la Prefettura ha deciso di disporre per lui una “vigilanza dinamica”: “Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e della DIGOS per le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge”.

