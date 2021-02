Minaccia la moglie con una motosega, 53enne sottoposto a Tso e allontanato da casa a Montecatini



Neanche la vista dei carabinieri è servita a calmare il cinquantatreenne. Per questo si è deciso per un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio disposto dal giudice. Inoltre ha il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna perché già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia.

