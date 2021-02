Ministero della Salute blocca le U-Mask: “Da non vendere come dispositivi medici”



Il Ministero della Salute ha bloccato l’immissione delle U-Mask in commercio come dispositivi medici. Secondo la denuncia, le autorizzazioni per le mascherine sarebbero state rilasciate da un laboratorio che non disporrebbe di regolari autorizzazioni. A Milano si indaga per frode nell’esercizio del commercio.

