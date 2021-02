Mistero a Biella, chiama i carabinieri e li aggredisce: parte un colpo di pistola, muore 50enne



Dalla pistola di un carabiniere è partito un colpo di pistola che ha raggiunto l’uomo al petto. Ferito in maniera non grave anche un carabiniere. La vittima aveva dato in escandescenza in preda ai fumi dell’alcol. Si indaga per chiarire i contorni della vicenda.

