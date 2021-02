Monitoraggio Iss, l’epidemia peggiora: l’Rt nazionale è salito a 0,95



Sale a 0,95 l’Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitoraggio Iss-Ministero Salute. Attesa per il cambio di colore delle regioni. Probabile passaggio dell’Umbria e in zona rossa. A forte rischio anche la provincia di Bolzano. Probabile l’ingresso di Abruzzo, Liguria e Toscana in area arancione.

Continua a leggere



Sale a 0,95 l’Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitoraggio Iss-Ministero Salute. Attesa per il cambio di colore delle regioni. Probabile passaggio dell’Umbria e in zona rossa. A forte rischio anche la provincia di Bolzano. Probabile l’ingresso di Abruzzo, Liguria e Toscana in area arancione.

Continua a leggere

Continua a leggere