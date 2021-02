Monitoraggio Iss, Rt nazionale stabile a 0,84: “Varianti in molte regioni, restate a casa”



Pandemia di Coronavirus in lieve peggioramento in Italia rispetto alla settimana scorsa: è quanto emerge dalla bozza dell’ultimo rapporto con il monitoraggio settimanale realizzato da Istituto superiore della Sanità e Ministero della Salute. Tredici Regioni evidenziano un trend di casi in aumento, pur avendo dati da zona gialla. L’Rt nazionale è fermo a quota 0,84 come la scorsa settimana. Preoccupano le varianti.

