Moria di delfini in Toscana, l’allarme di Giani: “Sedici in 3 mesi, stiamo monitorando le cause”



L’allarme del governatore Eugenio Giani su Facebook: “Con la rete dell’Osservatorio toscano per la biodiversità della Regione Toscana stiamo monitorando le cause della moria di delfini che si spiaggiano sulle nostre coste, 16 negli ultimi tre mesi”. Le cause di questi decessi sono da accertare.

