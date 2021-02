Morte Attanasio e Iacovacci, l’appuntato Salvatore Di Giorgio: “Orgoglioso di sostituirlo”



In un’intervista a Fanpage.it, l’appuntato 39enne Salvatore Di Giorgio ha dichiarato di essere orgoglioso di sostituire Iacovacci, il carabiniere deceduto in un agguato in Congo. “Si è sacrificato per l’istituzione. Ho fatto quello che tanti miei colleghi avrebbero fatto. Il suo operato sarà fonte di ispirazione per sempre”

