Morte ginecologo Sergio Schonauer, Carabinieri sequestrano la salma: sospetto avvelenamento



Il medico 79enne è morto improvvisamente per quello che era sembrato un malore, al termine dei funerali i militari dell’arma si sono presentati ai parenti e hanno notificato l’ordine di sequestro della salma per una denuncia di sospetto avvelenamento che di fatto ha bloccato il trasferimento del feretro per la cremazione del corpo.

