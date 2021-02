Morto per Covid il dottor Giuseppe Basso, “l’angelo” che ha salvato centinaia di bambini dal tumore



È morto a 73 anni per Covid il dottor Giuseppe Basso, ex direttore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova dove ha salvato centinaia di bambini dal cancro. Era ricoverato in terapia intensiva da settimane. Lascia la moglie e un figlio piccolo. Molti lo ricorderanno per essere stato il medico della giovane Eleonora Bottaro, morta per leucemia e i cui genitori sono finiti a processo dopo aver rifiutato le terapie, convinti che la ragazza sarebbe guarita con le vitamine e terapia psicologica che prevede il “metodo Hamer”.

