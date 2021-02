“Negava la pandemia”, sindaco su prete che faceva catechismo con covid: 2 classi in quarantena a Fabriano



Il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli: “Il prete aveva organizzato lezioni di catechismo in presenza nonostante fossero vietate, ora ci sono due classi della scuola primaria e secondaria in quarantena”. Il sacerdote inoltre “aveva messo in discussione l’esistenza del Covid e si era detto infastidito dalla necessità di indossare la mascherina, soprattutto durante la comunione”.

