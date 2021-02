Nel 2020 in Ue 400mila decessi in più a causa del Covid: mortalità in eccesso del 10%



L’Eurostat ha pubblicato i dati sulla mortalità in eccesso nell’Ue nel 2020. A causa del Covid-19 i morti in più rispetto alla media degli anni precedenti sono stati 400mila, pari a circa il 10% di decessi in eccesso. Il picco di morti si registra in due periodi: quello tra marzo e aprile e poi nel mese di novembre.

Continua a leggere



L’Eurostat ha pubblicato i dati sulla mortalità in eccesso nell’Ue nel 2020. A causa del Covid-19 i morti in più rispetto alla media degli anni precedenti sono stati 400mila, pari a circa il 10% di decessi in eccesso. Il picco di morti si registra in due periodi: quello tra marzo e aprile e poi nel mese di novembre.

Continua a leggere

Continua a leggere