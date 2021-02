“Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti, ma lei non cede”



A far impazzire il giocatore del Paris Saint Germain sarebbero bastati i post pubblicati dall’influencer e blogger napoletana su Instagram, apprezzatissimi dall’attaccante che non si lascia sfuggire un singolo like: “Non c’è foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar”. Secondo il gossip, Neymar starebbe “facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede”.

