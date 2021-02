Nicola Vivarelli: “Penso ancora a Gemma Galgani”, la critica a Maurizio Guerci



Un tempo conosciuto come Sirius, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani che fece parlare per la distanza anagrafica dalla dama (44 anni) è oggi impegnato su una nave. La Galgani sarebbe ancora nei suoi pensieri: “Ogni tanto ci scriviamo. Maurizio? Non è stato sincero”. Nicola ha anche chiarito i rumor sulla sua presenza all’Isola dei Famosi.

Continua a leggere



Un tempo conosciuto come Sirius, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani che fece parlare per la distanza anagrafica dalla dama (44 anni) è oggi impegnato su una nave. La Galgani sarebbe ancora nei suoi pensieri: “Ogni tanto ci scriviamo. Maurizio? Non è stato sincero”. Nicola ha anche chiarito i rumor sulla sua presenza all’Isola dei Famosi.

Continua a leggere

Continua a leggere