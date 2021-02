Non sono di Stefano e Antonio Maiorana i due cadaveri in fondo alla Diga, il mistero rimane



Non appartengono a Stefano e Antonio Maiorana i corpi ritrovarti nel gennaio scorso in fondo alla Diga Garcia in Sicilia. Ad escluderlo sono i primi esami sui cadaveri effettuati dagli esperti del Ris dei carabinieri incaricati dalla Procura. Il Mistero sulla sorte dei due imprenditori scomparsi 14 anni fa rimane.

