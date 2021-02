Non vogliono fare vaccino, volontarie no vax della Croce Rossa di Feltre allontanate da ambulanze



Due volontarie della Croce Rosse di Feltre, in provincia di Belluno, sono state allontanate dalle ambulanze dopo aver rifiutato di farsi vaccinare contro il Coronavirus. Secondo il presidente Andrea Zabot “abbiamo solo due casi, ma potrebbero essercene molti di più”. Il provvedimento durerà “finché non finisce la pandemia o non c’è più il pericolo di prendersi il Covid-19”.

