Non vuole pagare la corsa, taxista accompagna in questura il passeggero



Un taxista di Torino ha accompagnato direttamente in questura un cliente che si rifiutava di pagare i 20 euro della corsa. L’uomo è stato denunciato per insolvenza fraudolenta il cliente in concorso con le altre due persone rimaste ignote.

