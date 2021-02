Nonna Rosina uccisa dal nipote 20enne, pm: “Madre e figlio lo avevano premeditato da giorni”



Per la Procura di Macerata è stato il ventenne Enea Simonetti a soffocare la nonna Rosina Carsetti ma ad architettare tutto sarebbe stata la madre del giovane e figlia della vittima, Arianna Orazi. I due, finiti in carcere, sono accusati di concorso in omicidio volontario pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima ma anche di premeditazione del delitto.

