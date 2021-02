Noto, avvisano i familiari che è morta per Covid: ma il suo cuore torna improvvisamente a battere



“Miracolo” all’ospedale di Noto, in provincia di Siracusa, dove il cuore di una donna di 73 anni, ricoverata in terapia intensiva per Covid e di cui era stato dichiarato il decesso, ha ripreso immediatamente a battere lasciando senza parole i sanitari presenti. “Ho chiamato personalmente i congiunti della signora per comunicare loro la notizia”. La signora è ancora ricoverata.

Continua a leggere



“Miracolo” all’ospedale di Noto, in provincia di Siracusa, dove il cuore di una donna di 73 anni, ricoverata in terapia intensiva per Covid e di cui era stato dichiarato il decesso, ha ripreso immediatamente a battere lasciando senza parole i sanitari presenti. “Ho chiamato personalmente i congiunti della signora per comunicare loro la notizia”. La signora è ancora ricoverata.

Continua a leggere

Continua a leggere