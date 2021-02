Nuoro, testa schiacciata da un macchinario mentre cura la manutenzione: grave operaio 31enne



Un macchinario gli ha schiacciato la testa mentre stava effettuando le operazioni di manutenzione su una insaccatrice. Un operaio di 31 anni è in condizioni critiche in ospedale a Cagliari. Per soccorrerlo è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso per favorirne il trasporto in tempi rapidi.

