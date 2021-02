Oggi nuove regole per impianti da sci e voli Covid-free: le ipotesi più probabili



Il Comitato tecnico scientifico si riunirà oggi per esaminare il protocollo messo a punto dalle Regioni per la ripartenza degli impianti da sci, che dovrebbero riaprire il 15 febbraio, data in cui scadrà il divieto di spostamento tra le Regioni. Anche i voli Covid free e il protocollo per il festival di Sanremo al centro della riunione del Cts.

