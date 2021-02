Oleggio, muore a 14 anni Silvia, investita da un’auto mentre andava in bicicletta



Non ce l’ha fatta Silvia, la ragazzina di appena 14 anni investita da un’auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta per le strade di Oleggio. L’adolescente è deceduta dopo diversi giorni passati in coma nell’ospedale Maggiore di Novara. Il sindaco del comune Andrea Baldassini ha espresso alla famiglia il proprio dolore tramite una nota ufficiale.

