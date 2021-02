Oltre 350 migranti salvati nelle ultime 36 ore nel Mediterraneo, allarme per barconi alla deriva



Solo nelle ultime 36 ore sono approdate sulle coste siciliane oltre 350 migranti ma centinaia di altri stanno rischiando la vita in queste ore a bordo di barconi stracarichi e spesso alla deriva. Continui gli allarmi che arrivano da uomini in pericolo sulle imbarcazioni e raccolti dalle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo.

