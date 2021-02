Omicidio Bolzano, Benno Neumair piange in carcere: “Mia mamma non c’è più”



In carcere Benno Neumair continua a ripetere di essere innocente e di non aver ucciso lui i genitori, una coppia di insegnanti in pensione scomparsa a Bolzano il 4 gennaio 2021. Con il ritrovamento del cadavere di Laura, Benno ha continuato a ribadire la sua innocenza. “Ha pianto per mezz’ora quando gli ho detto di sua madre” racconta l’avvocato.

