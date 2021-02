Omicidio di Bolzano, Benno Neumair ha chiesto di essere interrogato



Benno Neumair, unico indagato per l’omicidio e l’occultamento di cadavere della coppia di pensionati Laura Perselli e Peter Neumair, ha chiesto tramite i suoi avvocati di essere interrogato. La data per la sua deposizione non è ancora stata fissata, ma l’interrogatorio potrebbe tenersi già settimana prossima.

